سوسو وجمالها على تردد قناة كراميش الجديد 2024 بإشارة قوية وجودة عالية على جميع الأقمار

تعتبر قناة كراميش من أهم القنوات المحببة للأطفال وذلك لأنها توفر لهم محتوى متميز يهتم به شريحة كبيرة منهم، وذلك فقد تمكنت القناة في فترة قصيرة من الدخول إلى جميع المنازل وتسللت إلى قلوب الأطفال وذلك من خلال عرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يستفيد منها الطفل طوال اليوم، لذلك تحرص إدارة القناة على تحديث بيانات التردد باستمرار حتى تتمكن من عرض المحتوى بجودة عالية في الصوت والصورة، وذلك حتى تتخلص من المشاكل التي كانت موجودة قديما في القناة.

تحديث تردد قناة كراميش

يمكن استقبال قناة كراميش ومتابعة كل ما توفره على شاشتها من أفلام ومسلسلات كرتونية وأغاني ممتعة يتسلى بها الطفل طوال اليوم، وذلك من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11603.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: افقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كراميش الجديدة

يمكن للأطفال الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة كراميش على شاشتها من أفلام ومسلسلات وبرامج وغير ذلك من المحتوى المتنوع الذي يسعد به الأطفال وينجذبون إليه، لذلك حتى يتمكن الأطفال من متابعة كل ما هو ممتع ومفيد على شاشة قناة كراميش ينبغي اضافة البيانات التالية:

التردد: 11390.

القمر الصناعي: عرب سات.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تثبيت قناة كراميش على الرسيفر

يمكن متابعة كل ما تعرضوا قناة كراميش على شاشتها بدون رسوم وذلك لأنها قناة غير مشفرة وتوفر العديد من البرامج التعليمية التي يستفيد بها الطفل، وأيضا الأفلام والمسلسلات الكرتونية بدون توقف وباشارة جيدة حيث يتم تثبيت القناة من خلال الخطوات التالية: