“بشرى عظيمة للجزائريين”.. افتتاح التسجيل في الموقع الرسمي لإمتلاك سيارة فيات دوبلو الجزائر 2024.. تسليم سريع لهؤلاء المواطنين!!

في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب الكبير على سيارة فيات دوبلو”في الجزائر، قامت مجموعة “ستيلانتيس”، الممثلة الرسمية لعلامة “فيات” في البلاد، بالإعلان عن الفئات التي تتمتع بالأولوية للحصول على النسخة النفعية الجديدة من هذه السيارة، وحسب البيان الرسمي، فإن الأشخاص المدرجين بالفعل في قوائم الانتظار، الذين سبق لهم تقديم طلباتهم منذ فترة، سيكونون الأوائل في استلام سياراتهم، يأتي هذا الإعلان بعد استئناف تسجيل طلبات جديدة للسيارة عبر الموقع الإلكتروني للوكلاء المعتمدين.

التسجيل في الموقع الرسمي لإمتلاك سيارة فيات دوبلو

أوضح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر أن مصنع فيات يعمل بطاقة إنتاجية عالية، حيث يصنع 13 سيارة من طراز فيات دوبلو الجديدة كل ساعة. ويأتي هذا الجهد لتلبية الحجز المسبق، إضافة إلى تمهيد الطريق لقبول طلبات جديدة، وقد أكدت المجموعة أنها تسعى لتلبية الطلبات بسرعة، بما في ذلك طرازات دبلو الزجاجية، التي من المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية عام 2024.

خطة الإنتاج للعامين 2024 و2025

تسعى مجموعة فيات لتحقيق إنتاج واسع يلبي احتياجات السوق الجزائرية، وتتضمن خطة المصنع لعام 2024 إنتاج 24 ألف سيارة، بينما تهدف خطة العام المقبل 2025 إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى 90 ألف سيارة، حيث أن هذه الخطوة ستمكن المصنع من تحقيق نسبة زيادة في الإنتاج تقدر بـ 70%، مما يحسن من تواجد فيات في السوق المحلية ويلبي الطلب المتزايد على هذه المركبة النفعية، فنجد أن سيارة فيات دوبلو 2024 تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها مثالية للاستخدامات العائلية والتجارية. حيث تتميز بتصميم داخلي واسع يسمح بنقل عدد كبير من الأفراد أو البضائع، كما أنها مزودة بتكنولوجيا حديثة تشمل نظام الترفيه، ومزايا الأمان المتقدمة، مما يجعلها خيارًا متكاملاً لمختلف الاحتياجات.