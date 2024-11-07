عالم الطبيعة بين يديك.. اضبط الآن تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى وثائقي فريد ومتجدد يناسب جميع الفئات العمرية، حيث تأخذ المشاهدين في رحلات استكشافية وتعرفهم على أسرار الطبيعة، الحياة البرية، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى قصص من الثقافة العالمية، تتميز القناة بجودة عالية في إنتاج برامجها وبأسلوب يدمج بين الترفيه والتعليم. إليكم تفاصيل الترددات وكيفية استقبال القناة بسهولة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

للاستمتاع بمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

تتوفر قناة ناشيونال جيوغرافيك كذلك على القمر الصناعي عرب سات، مما يتيح لمتابعيها في مناطق واسعة من العالم العربي فرصة متابعة برامجها بسهولة، ولتشغيل القناة على عرب سات، يمكن استخدام التردد التالي:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة من البرامج المميزة، ومنها: