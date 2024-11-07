التسجيل من هنا .. خطوات التسجيل في مسابقة الشبه طبي 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة القبول

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن فتح باب التقديم لمسابقة الشبه الطبي لعام 2024، والتي تقدم فرصة للالتحاق بعدد من الوظائف الشاغرة في مجال الرعاية الصحية. وتستهدف هذه المسابقة الأشخاص المهتمين بالعمل في القطاع الصحي، حيث توفر فرص عمل متاحة في عدة مجالات تشمل مساعدي جراحة الأسنان، ومساعدي التمريض، ووظائف في قسم رعاية الأطفال، وتشمل المسابقة توظيف 740 مساعد جراح أسنان، و4440 مساعد تمريض، و820 موظف في قسم رعاية الأطفال.

التسجيل في مسابقة الشبه طبي

للتسجيل في المسابقة، يجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الصحة الجزائرية.

يجب على المتقدمين الضغط على خيار تسجيل الدخول الموجود في الصفحة الرئيسية للموقع.

في حال كان للمتقدم حساب مسبق، عليه إدخال بياناته.

أما إذا لم يكن لديه حساب، فيجب إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، يتم توجيه المتقدم إلى نموذج التقديم حيث يجب ملء جميع المعلومات المطلوبة.

يجب تحميل المستندات المطلوبة للتقديم مثل الشهادات والصور الشخصية وأي وثائق أخرى تطلبها الوزارة.

بعد التأكد من صحة المعلومات ورفع المستندات، يتم النقر على خانة إكمال التسجيل لإرسال الطلب.

شروط التقديم على مسابقة وزارة الصحة في الجزائر

تفرض وزارة الصحة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين، وتشمل هذه الشروط ما يلي: