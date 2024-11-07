دلعي اطفالك وفرحيهم.. تردد قناة ميكي Mickey كيدز الجديدة 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تردد قناة ميكي Mickey كيدز، تعتبر قناة ميكي للأطفال هي من القنوات المحببة فمع العصر الحديث بات الاستغناء عن قنوات الأطفال أمر صعب فهي الوسيلة التي يستطيع الأطفال من خلالها إشغال وقت فراغهم ومشاهدة ما يدخل المراح إلى أوقاتهم وقد كثرت قنوات الأطفال في الآونة الأخيرة وتنوعت بشكل كبير لذلك سوف نتعرف بعد اليوم على تردد واحدة من قنوات الاطفال المميزه وهي قناة ميكي في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة ميكي Mickey كيدز على النايل سات 2025

تقدم قناة ميكي مجموعة متنوعة من أجمل الأفلام الكرتونية وافلام ديزني المحببة للأطفال والتي من خلالها يتعلم الأطفال ويستمتعون في نفس الوقت ويأتي تردد قناة ميكي Mickey كيدز على النايل سات على النحو التالي:

التردد 11526.

معامل الترميز 27500.

الإستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة ميكي Mickey كيدز على العربسات 2025

حظيت قناة ميكي للأطفال بشعبية كبيرة في الوطن العربي وذلك الأفلام المميزة التي تقدمها سواء كان الأميره والأقزام السبعة أو توم وجيري هذا بالاضافة الى بعض الأغاني الكرتونية المميزة التي يتم من خلالها تعليم الحروف الهجائية والأرقام بشكل ممتع للأطفال ويأتي تردد قناة ميكي Mickey كيدز على العرب سات كالتالي:

التردد : (11257)

معدل الترميز: (27500)

الاستقطاب: (أفقي)

معامل الخطأ: (¾)

أهم برامج قناة ميكي

يتم من خلال قناة ميكي واستعراض العديد من برامج وأفلام الكرتونية المختلفة والمميزة التي يتم عرضها على قناة ميكي ما يلي:

كرتون ماشا والدب.

كرتون السنافر.

كرتون سبايدرمان.

كرتون بطوط.

كرتون توم وجيري.

الأميرة والأقزام السبعة.

مميزات قناة ميكي

استطاعت قناة ميكي أن تحقق لها شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة وذلك لما لمزاياها العديدة حيث تأتي هذه المزايا على النحو التالي: