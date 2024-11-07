يوميات مليئة بالترفيه والمغامرات .. تردد وناسة للأطفال 2024 بجودة فائقة في الدقة

حاز تردد وناسة الجديد للأطفال 2024 على إقبال منقطع النظير في الضبط والاستقبال من خلال أجهزة الإستقبال بداخل المدارس ومنازل العائلات وأماكن تجمعات وتواجد الأطفال، حيث تقدم القناة محتوى ترفيهي وممتع ومسلي يعتمد على الغناء والموسيقي وظهور شخصيات كرتونية ومجسمات جذابة، وتتعمد القناة تقديم أغاني تعليمية للغة العربية والمصطلحات باللغة الإنجليزية وكذلك الحروف والأرقام والألوان والرموز والأشكال وأسماء الحيوانات وأصواتهم والعديد من الفقرات التعليمية التي تعمل على زيادة استيعاب الطفل وزيادة الإدراك.

تردد وناسة الجديد للأطفال 2024

لضبط قناة وناسة واستقبالها عبر جهاز الرسيفر المنزلي بدون أي رسوم أو اشتراكات لابد من تتبع خطوات البحث اليدوي وضبط بيانات القناة التي نوضحها فيما يلي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي – Horizontal.

القمر الصناعي: نايل سات.

بيانات تردد القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي -رأسي – vertical.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

أفضل اغاني قناة وناسة

تعرض قناة وناسة ما يقارب 100 أغنيه مختلفة بشكل يومي دون تكرار، حيث أن تلك الأغاني تختلف من حيث التصنيف فالبعض منها ترفيهي والبعض الآخر لتقويم سلوكيات الطفل، وأيضا هناك أغاني تعليمية وأغاني للتربية السليمة التي تساعد الأبوين على تعديل السلوكيات الخاطئة للأطفال، ومن أشهر تلك الأغاني: