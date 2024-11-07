استعراض شامل لهاتف Samsung Galaxy A13 هل يستحق المنافسة في فئة الهواتف الاقتصادية؟

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A13 من الأجهزة المميزة التي تقدمها سامسونج في فئة الهواتف المتوسطة ويأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات التقنية المتطورة التي تلبي احتياجات المستخدمين، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من الأشخاص وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز مواصفات الهاتف، مميزاته وعيوبه، بالإضافة إلى الأسعار الحالية في السوق.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A13
|المواصفة
|التفاصيل
|نوع الشريحة
|يدعم شريحة نانو SIM
|الشبكات
|يدعم شبكات الجيلين 2 و4
|الوزن
|195 جرام
|الشاشة
|شاشة بحجم 6.6 بوصة من نوع PLS TFT مع نوتش
|البطارية
|سعة 5000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|قوة الشحن
|15 وات
مميزات هاتف Samsung Galaxy A13
- الهاتف مصنوع بالكامل من البلاستيك اللامع، مما يمنحه مظهرًا جذابًا.
- يتضمن الهاتف مايك إضافي يساعد في تقليل الضوضاء أثناء المكالمات.
- يدعم الواي فاي بترددات متعددة والبلوتوث من نوع 5.0، بالإضافة إلى منفذ 3.5 مم للسماعات.
- يحتوي على مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل.
- يتوفر الهاتف بمنفذ USB من النوع Type-C.
- متاح بعدة ألوان مثل الوردي والأسود والأزرق.
- يشمل مستشعرات البوصلة والتقارب.
عيوب هاتف Samsung Galaxy A13
- لا تزال الحواف كبيرة، مما يؤثر على جمالية التصميم.
- لا يأتي الهاتف مع سكرينة واقية أو جراب.
- لا يحتوي على مستشعر للإضاءة الحقيقية أو سنسور التقارب.
سعر هاتف Samsung Galaxy A13
مصر:
- النسخة 64 جيجا: 7200 جنيه مصري
- النسخة 128 جيجا: 7900 جنيه مصري
السعودية:
- النسخة 64 جيجا: 600 ريال سعودي
- النسخة 128 جيجا: 680 ريال سعودي
الإمارات:
- النسخة 128 جيجا: 600 درهم إماراتي
باختصار، يُعد هاتف Samsung Galaxy A13 خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات متوازنة وسعر معقول ومع ذلك، يجب على المستخدمين مراعاة العيوب المحتملة قبل اتخاذ قرار الشراء.