الفرصة الأخيرة… خطوات التسجيل في مسابقة شبه الطبي 220 منصب مساعد التمريض للصحة العمومية

نقدم خطوات التسجيل في مسابقة شبه الطبي 2024 التي أقتربت من النهاية، خاصة وأن المسابقة بدأت في 30 أكتوبر الماضي ومازلت مستمرة حتي الآن، تستهدف من خلالها وزارة الصحة الجزائرية 3 رتب (الرتبة الأولي مساعد تمريض للصحة العمومية، رتبة أعوان رعاية أطفال، مساعد جراح أسنان) يتوفر في الرتبة الأولي 220 والرتبة الثانية 40 والرتبة الثالثة 38 فرصة للمتقدمين، في الوقت ذاته كشفت وزارة الصحة أن عمليات التقديم في مسابقة شبه الطبي تتم إلكترونيا.

خطوات التسجيل في مسابقة شبه الطبي والحصول على 220 منصب

تعد الفرصة الأخيرة للمتقدمين في مسابقة شبه الطبي يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري، حيث الموعد الذي ينتهي فيه التقديم على مسابقة شبه الطبي، وتسهيلا على كافة المتقدمين مكنت وزارة الصحة الجزائرية كافة المرشحين من القيام التسجيل إلكترونيا وفقاً إلى الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة الجزائرية.

الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

النقر على أيقونة انشاء حساب حال عدم توافر حساب جديد.

إضافة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

النقر على زر أيقونة التسجيل.

اخر موعد للتسجيل في مسابقة شبه الطبي 2024

بدأت وزارة الصحة ممثلة في مركز التكوين إستقبال طلبات المتقدمين في مسابقة شبه الطبييوم الأربعاء 30 أكتوبر والمقرر أن يكون آخر موعد للتقديم في مسابقة شبه الطبي يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الساعة التاسعة، في الوقت ذاته بينت مركز التكوين أن توقيت سحب الاستدعاءات سيكون يوم الخميس الموافق 21 اكتوبر 2024، ويستمر إلى يوم الاثنين الساعة التاسعة الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2024، على أن تتم إجراءات المسابقة يوم 30 نوفمبر 2024.

شروط التقديم في مسابقة شبه الطبي 2024

حددت وزارة الصحة الجزائرية عدد من الضوابط والمعايير اللازمة للتقديم على الرتب المتاحة في مسابقة شبه الطبي وتتمثل في التالي: