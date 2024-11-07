براتب شهري 10,000 درهم.. انتهز الفرصة وقدم فى منحة محمد بن زايد فى الإمارات 2024 مدفوعة الأجر واهم الشروط المطلوبة

تقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الإمارات 2024 منح دراسية مدفوعة الأجر بالكامل لبرامج الماجستير والدكتوراه للطلاب لعام 2024 وتغطي هذه المنح الرسوم الدراسية بالكامل، وايضا توفر سكن داخل الحرم الجامعي وتأمين صحي، بالإضافة إلى راتب شهري للطلاب، ومن خلال هذه المقاله سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المنحة.

البرامج المتاحة للطلاب 2024 فى المنحة

هناك عدة برامج متاحة للطلاب منها الماجستير والدكتوراه فى مجالات مختلفة والتى جاءت كالآتى:

ماجستير في الرؤية الحاسوبية.

ماجستير في تعلم الآلة.

ماجستير في معالجة اللغة الطبيعية.

دكتوراه في الرؤية الحاسوبية.

دكتوراه في تعلم الآلة.

دكتوراه في معالجة اللغة الطبيعية.

شروط القبول فى المنحة لبرامج الماجستير 2024

هناك عدة شروط قد حددتها الجامعه وهذه الشروط تتمثل فيما يلى:

درجة بكالوريوس في تخصص ذي صلة من جامعة معترف بها.

على ان يكون المعدل التراكمي لا يقل عن 3.2 من 4.0.

إثبات إجادة اللغة الإنجليزية (TOEFL iBT بدرجة لا تقل عن 90 أو IELTS Academic بدرجة لا تقل عن 6.5).

شروط القبول لبرامج الدكتوراة 2024

درجة ماجستير في تخصص ذي صلة من جامعة معترف بها.

معدل تراكمي لا يقل عن 3.2 من 4.0.

إثبات إجادة اللغة الإنجليزية (TOEFL iBT بدرجة لا تقل عن 90 أو IELTS Academic بدرجة لا تقل عن 6.5).

مميزات منحة محمد بن زايد 2024

تعددت مميزات هذه المنحة للطلاب والتى تتمثل فى الآتى:

إعفاء كامل من الرسوم الدراسية.

سكن داخل الحرم الجامعي.

وايضا تأمين صحي.

راتب شهري مخصص لطلاب الماجستير حوالى 8,000 درهم ، ولطلاب الدكتوراة راتب شهري حوالى 10,000 درهم.

المستندات المطلوبة للتقديم

هناك عدة مستندات لابد من تجهيزها للتقديم وهيا كالآتى:

نموذج طلب إلكتروني مكتمل.

نسخ من الشهادات الأكاديمية وكشوف الدرجات.

شهادات إثبات إجادة اللغة الإنجليزية.

سيرة ذاتية محدثة.

رسائل توصية (2 للماجستير، 3 للدكتوراه).

بيان الغرض من الدراسة.

مقترح بحثي (للمتقدمين للدكتوراه).

موعد وطريقة التقديم فى المنحة

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة من خلال إنشاء حساب وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني، ثم تحميل المستندات المطلوبة، على ان يكون الموعد النهائي للتقديم: 31 مارس 2024.