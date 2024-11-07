“Lolo cars 🚗” اضبط الآن احدث تردد لقناة وناسة 2024 وسلى اولادك بحكايات لولو

قناة وناسة هي قناة فضائية مخصصة للأطفال ويحب مشاهدتها نظرا انها تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب الفئات العمرية الصغيرة، كما تبث القناة على مدار الساعة ومجانا، وتعرض مجموعة متنوعة من الأغاني والفيديوهات والبرامج التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الأخلاقية، ومن خلال هذا المقال سوف تتمكن من مشاهدة القناة بأعلى جودة من خلال معرفة التردد الجديد للقناة.

أبرز ماتقدمه قناة وناسة 2024

تقدم قناة وناسة 2024 العديد من الأغاني والأناشيد الهادفة التى تعلم الأطفال بشكل سلسل يجعلهم يحبون مشاهدة القناة ومن أهم المزايا التى تقدمها قناة وناسة مايلى:

تقدم القناة أغاني وأناشيد تعليمية وترفيهية.

تستعرض برامج تفاعلية تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال.

كما تقدم فيديوهات كرتونية تعليمية.

تعلم الأطفال الحروف والألوان من خلال الأناشيد.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

يرغب الكثير من الآباء والأمهات فى معرفة التردد الجديد لقناة وناسة حتى يتمكنوا من مشاهدة المحتوى بأعلى جودة، وذلك من خلال معرفة بيانات الترددات التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك أيضا استقبال قناة وناسة على قمر العرب سات لمشاهدة القناة بكل وضوح وجودة عالية وذلك من خلال البيانات التالية:

التردد العرب سات: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

طريقة ضبط تردد قناة وناسة على الرسيفر