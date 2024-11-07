الأقوي من أوبو بأمكانيات بتصميم أبداعي يشبه الآيفون..هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G بمواصفاتها العالية والمنافس القوي الرائد بأحدث التقنيات

أعلنت شركة أوبو عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 10 Pro 5G، الذي يعد من أبرز الهواتف في الفئة المتوسطة العليا ويتميز الهاتف بمواصفات قوية تجعله منافسًا قويًا في السوق، حيث يأتي مزودًا بمعالج سناب دراجون 7785 جي من شركة كوالكوم، المعروف بأدائه العالي وكفاءته في استهلاك الطاقة وكما يتمتع الهاتف بشاشة أموليد كيرف بمعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، مما يوفر تجربة سلسة ومبهرة للمستخدمين وفي هذا المقال، سنستعرض معًا أبرز مميزات وعيوب هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G

مواصفات ومميزات هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G

المواصفات الفنية

المواصفة التفاصيل المعالج ثماني النواة Snapdragon 778G 5G (6 نانو) التخزين/الرام 256 جيجا مع 12 جيجا رام الكاميرا الخلفية ثلاثية: 50 + 32 + 8 م.ب. الكاميرا الأمامية 32 م.ب. الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 مع ثقب صغير نظام التشغيل أندرويد 13 البطارية 4600 مللي أمبير

المميزات

الميزة شاحن سريع بقوة 80 واط مرفق مع الهاتف استخدام سوفت وير خاص من أوبو لتحسين كفاءة البطارية معالج Snapdragon 778G يضمن كفاءة عالية في الأداء اليومي دعم خاصية تصوير البورترية 2X في الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية مع فلاش LED كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل

عيوب هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G

رغم المميزات العديدة التي يقدمها هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G، إلا أن هناك بعض العيوب التي ينبغي على المستخدمين أخذها في الاعتبار:

لا يحتوي الهاتف على منفذ لإدخال كارت ميموري، مما يعني أن المستخدمين ملزمون بالاعتماد على المساحة التخزينية الداخلية فقط. سماعات الهاتف الخارجية لا تدعم خاصية الصوت الاستيريو، مما قد يؤثر سلباً على تجربة الاستماع والمشاهدة. لا يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن التقليدي 3.5 ملم، مما يعني أن المستخدمين سيحتاجون إلى استخدام سماعات بلوتوث أو محولات خاصة.

سعر هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G

يتوفر هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G بأسعار تنافسية في الأسواق المختلفة، وهي كالتالي: