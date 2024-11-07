“وين لولو الدلوعة الشطورة” تردد قناة وناسة بيبي الجديد Wanasa TV على النايل سات بجودة HD

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور بتحديث تردد قناة وناسة بيبي الجديد Wanasa TV، التي تعد من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى ترفيهي للأطفال على مدار اليوم لتخطف أنظار الملايين سواء من الأطفال أو الأمهات والآباء، وهذا ما جعلها تتصدر قوائم محركات البحث خلال السنوات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل الخاصة بالقناة.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد Wanasa TV

ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن تردد قناة وناسة بيبي الجديد Wanasa TV، التي تعتبر من أكثر القنوات الفضائية التي حققت نجاحاً كبيراً منذ بداية ظهورها على النايل سات وعرب سات، تبث القناة ترددها مجاناً ولا يلوم لها دفع اشتراك شهري أو سنوي، ويمكنكم تنزيل التردد الخاص بالقناة من خلال الجدول الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد: 11270

معامل تصويب الخطأ: 3/4

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11430

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز : 27500.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسة للأطفال 2024