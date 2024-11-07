استعلم برقمك الامتحاني…. نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2024 في جميع محافظات العراق عبر موقع نتائجنا

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2024، التي تعد من أهم المراحل التعليمية والتي يسعى عدد كبير من الطلاب على تحقيق أعلى الدرجات التي سوف تؤهلهم بعد ذلك لمرحلة تعليمية جديدة تحدد مصيرهم التعليمي، وسط قلق وتوتر عدد كبير من الطلبة والطالبات بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن قرب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بامتحانات السادس الإعدادي الدور الثالث.

موعد الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث

وتؤكد وزارة التربية العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2024، خلال الساعات القليلة المقبلة، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أن المؤشرات الأولية للنتائج تؤكد ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الوزارة على تطوير المنظومة التعليمية لتتناسب مع العالم الخارجي وترتقي بالتعليم في العراق بداية من المراحل الأولى حتى المرحلة الجامعية، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أن الطلاب يمكنهم الاطلاع على النتائج من خلال إتباع الخطوات الآتية:

نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2024

توجه للصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.

أو زيارة موقع نتائجنا العراقي.

ثم انقر على نتائج امتحانات السادس الإعدادي الدور الثالث.

ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

واختر المحافظة التابع لها الطالب.

وفي النهاية انقر على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتائج الطالب على الفور.

في حالة عدم ظهور نتائج فيجب التوجه لإدارة المدرسة التابع لها الطالب.

وأكدت وزارة التربية العراقية على حرصها في متابعة أعمال التصحيح والمراجعة لتحقيق الشفافية بين الطلاب، وحتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة دون نقصان أو زيادة، وتتمنى أسرة الموقع النجاح والتوفيق للجميع.