“بإشارة قوية” استقبل فورا تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل الأفلام الكرتونية

تعد قناة تنة ورنة من أهم وأبرز القنوات الفضائية الموجودة على الأقمار الصناعية بحثا من قبل الأطفال، حيث نجحت القناة نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة ومنذ انطلاقها في تعلق الأطفال وأولياء الأمور بها، لما تقدمه من محتويات تعليمية وتربوية وترفيهية تناسب جميع الأعمار، من أفلام ومسلسلات الكرتون والأناشيد المحببة لدى الأطفال، كما تقوم القناة بالحرص علي تقديم محتويات ممتعة ومفيدة، سنتعرف من خلال هذا المقال طريقة تحميل القناة والاستمتاع بها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة تنة ورنة الجديد

حظيت قناة تنة ورنة بنجاح باهر منذ انطلاقها، فهي من أكثر القنوات بحثا في مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح بالإمكان الحصول على هذه القناة علي القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:

تردد القناة: 11853

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز: 27500

الجودة HD.

وبينما تردد قناة تنة ورنة الجديد على عرب سات يكون من خلال العديد من البيانات والمعلومات التالية:

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

الجودة HD.

نوع الاستقطاب: عمودي.

خطوات تحميل تردد قناة تنة ورنة الجديد علي جهاز الرسيفر

تقوم قناة تنة ورنة بتحديث ترددها بإستمرار حتي تضمن لمتابعيها خدمة عالية وجودة عالية، خصوصا وقد اسائل الكثير من المتابعين عن التردد الجديد، يمكنكم تحميل القناة من خلال الخطوات التالية:

من خلال القائمة الرئيسية ادخل علي الإعدادات الخاصة للقناة.

قم بالضغط على زر البحث اليدوي.

ادخل إلي قائمة الترددات وقم بكتابة التردد بشكل صحيح، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

قم بتحميل القناة، وبعد التحميل احفظ القناة، واستمتع بمشاهدتها مع الأطفال.

مميزات قناة تنة ورنة

يمكنك تنزيل قناة تنة ورنة من أجل الاستمتاع بالعديد من المميزات التالية: