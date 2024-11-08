نتائج نظام نور للفصل الأول لجميع المراحل.. رابط الاستعلام خطوة بخطوة

يُعتبر نظام نور الإلكتروني أحد أهم الأنظمة التعليمية في السعودية، حيث يُسهل على أولياء الأمور متابعة تحصيل أبنائهم الدراسي وتسجيلهم في المدارس، يهدف النظام إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة، وتقديم خدمات شاملة تشمل الاطلاع على الدرجات وتفاصيل أداء الطلاب بشكل يومي، يساعد نظام نور أيضًا في تسجيل الطلاب المستجدين، مع توفير شروط ومعايير واضحة لضمان انضمامهم وفقًا للمرحلة العمرية والمتطلبات الأكاديمية، بفضل هذا النظام، يمكن لأولياء الأمور الإشراف عن كثب على تقدم أبنائهم وتطوير مستوى التعليم في المملكة.

خطوات استخراج نتائج نظام نور

لاستخراج نتائج الطلاب من نظام نور الإلكتروني، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع نظام نور عبر الرابط: منصة نور. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم انقر على “تسجيل الدخول”. من القائمة الرئيسية، انقر على “الطلاب”. حدد اسم الطالب الذي ترغب في عرض درجاته. انقر على “التقارير” من القائمة الجانبية. اختر “تقارير الدرجات”. اختر التقرير المناسب، مثل “إشعار بنتيجة الطالب”. حدد الفصل الدراسي والعام الدراسي المطلوب. انقر على “بحث” لعرض درجات الطالب بالتفصيل. يمكنك طباعة التقرير أو حفظه بصيغة PDF إذا رغبت في ذلك.

شروط التسجيل في نظام نور

يمكن التسجيل في نظام نور إذا توفرت لديك الشروط التالية: