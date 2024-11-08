 استقبل الآن تردد قناة تنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 على القمر الصناعي بدون توقف أو تقطيع بجودة HD

استطاعت قناة أبو ظبي الرياضية جذب شريحة كبيرة من الجماهير الذين يعشقون الرياضة ولهذا يتطلع عدد كبير منهم لتنزيل ترددها على القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة المباريات الرياضية، واهتمت القناة ببث العديد من المباريات الحصرية وتقدم أيضا العديد من التحليلات الفنية لأبرز المحللين الرياضيين، وسوف نوضح عبر السطور القادمة أبرز تردداتها على النايل سات وعرب سات، وبالإضافة إلى خطوات تنزيلها، تابعونا لمعرفة المزيد.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024

تستطيع استقبال قناة أبو ظبي الرياضية من خلال إدخال الترددات التالية، وكما توفر القناة خيارات متنوعة بأكثر من جودة HD، وSD، ويكون ترددها على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التردد الإضافي بجودة SD:

ويينما القمر الصناعي عرب سات يتضح من خلال الآتي:

التردد: 11804

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024

يمكنك تنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

انقر على القائمة من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

حدد التركيب وانقر على OK.

اضغط على قائمة الترددات، وانقر على 0k.

أدخل كافة معلومات الخاصة بالترددات مثل التردد والقمر الصناعي والاستقطاب و معدل الترميز.

انقر على كلمة بحث، ومن ثم يقوم الجهاز بتحميل القنوات.

اضغط على كلمة حفظ من أجل تثبيت القنوات في القائمة.

مميزات القناة

أصبحت هذه القناة من أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي، وقد تميزت بالعديد من المميزات، ومنها: