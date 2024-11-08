استقبل فورا تردد بطوط كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة hd لمتابعة أفضل البرامج الكرتونية

تزايدت معدلات البحث عن تردد بطوط كيدز خلال الساعات الأخيرة وذلك لأن القناة استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال الأيام الماضية إذ تقدم محتوى مميز وممتع من جميع برامج الأطفال التي تناسب الأطفال الذي يكونون في عمر الحضانة أو ماقبل الحضانة، واستطاعت أن تقدم محتوى مميز من خلال شاشتها بجودة عالية.

تردد بطوط كيدز 2024

تميزت قناة بطوط بتقديم محتوى مميز يفضله الكبير والصغير نظرا للمحتوى المميز الذي تقوم بعرضه من أفلام الكرتون المميزة، وأيضا مسلسلات الانمي، ويمكن توضيح بيانات ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: H أفقي.

تردد قناة Batoot الجديد على عرب سات

تستطيع استقبال القناة أيضا على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V رأسي.

خطوات استقبال تردد بطوط كيدز 2024

يمكنك تنزيل تردد بطوط كيدز 2024 من أجل الاستمتاع بالافلام والأغاني والعروض التي تقدمها طوال اليوم بشكل مجاني، وتكون خطوات استقبالها علىى النحو التالي:

استخدم الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

انتقل إلى البحث عن القناة واضغط على إضافة قناة.

اكتب بيانات الترددات في الخانات المحددة.

التأكد من إدخال البيانات بطريقة صحيحة.

انقر على كلمة بحث.

ومن خلال عدة دقائق سوف تتمكن من العثور القناة واحفظها وتحقق من وجودها ضمن القنوات المفضلة لديك.

مميزات القناة

تميزت القناة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل القنوات المتخصصة، ومن أبرز مزاياها مايلي: