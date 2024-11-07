“بابا جابلي بلون” استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2024 على الأقمار الصناعية بجودة عالية

ارتفعت مؤشرات البحث عن تردد قناة طيور الجنة خلال الساعات الراهنة وذلك لأنها من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى متنوع للأطفال من الأغاني والبرامج التي تلبي اهتمامات الأطفال، كما تبث مجموعة من الأفلام التي يكتسب من خلالها الأطفال المهارات الحياتية مثل القراءة والكتابة والحساب، بالإضافة إلى تعلم القرآن الكريم حيث كانت تركز على الدين الإسلامي، وفي هذا السياق سوف نستعرض كافة التفاصيل عن ترددها إلى جانب خطوات تثبيتها، تابعونا لمعرفة المزيد.

تردد قناة طيور الجنة

استطاعت هذه القناة منذ إطلاقها أن تكون من أفضل القنوات لذلك قدمت محتوى ترفيهي وتعليمي في ذات الوقت، ويمكن توضيح تردد قناة طيور الجنة على النايل سات من خلال الآتي:

التردد:11274.

معامل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي.

وأما ترددها على القمر الصناعي عرب سات يمكن استقباله من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد:11310.

معدل الاستقطاب:عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة

يمكنك تثبيت تردد قناة طيور الجنة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

الولوج إلى قائمة الإعدادات الموجود في الريموت كنترول.

انقر على تنزيل القناة.

اضغط على القمر الصناعي الذي تريد استقبال القناة عليه.

قم بإدخال كافة بيانات التردد في المكان المحدد.

انقر على البحث عن القنوات.

حدد بعد ذلك قناة طيور الجنة.

اضغط على خيار حفظ القناة

ومن خلال الخطوات السابقة سوف تتمكن من حفظ القناة ضمن القنوات المفضلة لديك.

مميزات قناة طيور الجنة

استطاعت القناة من تحقيق شهرة واسعة بين كافة القنوات المتخصصة للأطفال وذلك لأنها تميزت بالعديد من المميزات التالية: