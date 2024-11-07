“كاملة” مسلسل قيامة عثمان فيديو لاروزا مُترجم بدون اعلانات على قناة الفجر الجزائرية بجودة HD

عشاق الدراما التركية على موعد مع مسلسل قيامة عثمان فيديو لاروزا مُترجم بدون اعلانات الذي يعرض على شاشة الفجر الجزائرية ويتابعه عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، التي تترقب عرض الأحداث المثيرة التي يعرضها صناع العمل في كل حلقة من حلقات المسلسل، الذي استطاع أن يحقق أعلى المشاهدات سواء على شاشات التلفاز أو المواقع الالكترونية، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المشاهدين في البحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية……

مسلسل قيامة عثمان

يوجد الكثير من الأعمال التاريخية التي حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مسلسل قيامة عثمان حقق نجاحاً ليس له مثيل، وهذا بسبب الأحداث المثيرة الشيقة التي يعرضها المسلسل وأبرزها الصراعات والحروب التي خاضها المؤسس عثمان من بعد وفاة والده وتوليه حكم وقيادة الدولة العثمانية، والمرات العديدة التي كان سوف يتم القضاء على عثمان على يد المغول والتتار إلا أنه يتحلى بالحكمة التي جعلته دائماً مستعد لأي هجوم أو خيانة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

يُعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد عرض الحلقة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة السابعة مساءً، كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث المسلسل على موقع فيديو لاروزا بدون اعلانات أو فواصل.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 11034.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة:HD.

التشفير: مجاني.

ساعات قليلة ويتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الذي يترقبه عدد كبير من المشاهدين بسبب الأحداث الشيقة المثيرة وتتمنى أسرة الموقع مشاهدة ممتعة للجميع.