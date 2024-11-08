أعرف مكان شقتك فين .. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 “هنـــــا”

بعد الإعلان عن طرق شقق الإسكان الاجتماعي في شهر اكتوبر الماضي، فقد زادت عمليات البحث بشكل كبير جدًا لمعرفة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الخاص بالمتقدمين على الشقق، والذين توافرت لديهم بالفعل كافة الشروط الخاصة بالحصول والحجز على شقق الإسكان، لذلك وضحت الوزارة تلك الخطوات وأصبح بإمكان الجميع معرفة خطوات الاستعلام بشكل واضح تمامًا وذلك من خلال النقاط التالية.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أصبح الآن يمكنك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في التالي، أن تتعرف على خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالرقم القومي الخاص بالمستفيد، وذلك من خلال الآتي:

عليك في البداية أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان الاجتماعي “من هنـــــا“.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

ينبغي عليك إدخال الرقم القومي الخاص بك.

بعد ذلك في النهاية عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

وسوف يتم ظهور إذا تم قبولك في شقق الإسكان أم تم الرفض.

متى ينتهي حجز الوحدات السكنية من شقق الإسكان؟

كشف الجهاز الإداري عن موعد نهاية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد أن تم الإعلان عن طرح الشقق في أخر شهر أكتوبر الماضي، وأعلن الجهاز الإداري بأن سوف يكون الشقق السكنية ينتهي الحجز بها في يوم 26 من ديسمبر المقبل، ويجب على الجميع الإلحاق بالحجز قبل نهاية الموعد، حتى يتمكنوا من الحصول على الشقق في ارقى الأماكن بداخل جمهورية مصر العربية.