“سلى اطفالك” تردد قناة عمو يزيد للأطفال للبرامج الأغاني الكرتونية على مدار 24 ساعة

تردد قناة عمو يزيد للأطفال ، من اشهر قنوات الأطفال حاليا هي قناة عمو يزيد للبرامج الأطفال والأغاني والتي أصبحت الآن أقوي القنوات الترفيهية التي تنافس اشهر واقدم قنوات الأطفال في الشرق الاوسط ، واشتهرت القناة في وقت قياسي للغاية بفضل برامج المسابقات والتي تقدمها القناة الى الأطفال ، ونقدم إليك تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024.

تردد قناة عمو يزيد للأطفال

تابع اشهر قنوات الأطفال على النايل سات وهى قناة عمو يزيد الترفية والتي تقدم إلي متابعها أقوي برامج الأطفال وافلام الكارتون والاغانى على مدار اليوم والتي نالت على إعجاب واستحسان الأطفال وخاصة برامج لمسابقات التي تقدمها القناة على مدرا اليوم مما تنمى الذكاء عند الأطفال وتعلى من المستوى الإدراكي لهم ، بالإضافة إلي أن القناة تقدم محتوى يناسب الأسرة العربية من حيث القيم والسلوكيات الحسنة من خلال الاغانى التربوية التي تعرضها على مدار اليوم.

تردد قناة عمو يزيد الجديد

استقبل إشارة تردد قناة عمو يزيد للأطفال على كافة الأقمار الصناعية التي تعرضها من خلالها برامجها الترفية والمسابقات، وكل ما عليك هو تحدد القمر الصناعي من ثم إدخال احداثيات القناة التي نوفر إليك تفصيلا الآن من اجل متابعة ممتعة لاغاني وبرامج المسابقات للأطفال على مدار اليوم بأفضل جودة من الصوت والصورة:

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التردد:10923

الجودة: HD

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات