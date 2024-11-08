“انــا لـولـو ما في منـي”.. تردد قناة وناسة نايل سات لمتابعة 24 ساعة لاغاني الاطفال دون توقف

تردد قناة وناسة، تعتبر القناة واحدة من القنوات المميزة والمحبوبة للأطفال على مستوى العالم، إذ تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم ليناسب مختلف الفئات العمرية، بفضل برامجها الممتعة والمتنوعة، تسهم القناة في تعزيز مهارات التعلم وتطوير قدرات الأطفال، مما جعلها خيارا مميزا لدى الكثير من العائلات، لهذا يتم البحث عن تردداتها بشكل مستمر للاستمتاع ببرامجها.
تردد قناة وناسة
تعد قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى مميزا يجمع بين العلم والترفيه، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من العائلات، يمكن استقبال القناة عبر الترددات التالية:
- تردد قناة وناسة: 11430
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/6
- على القمر الصناعي نايل سات.
تردد آخر:
- على القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تثبيت قناة وناسة على التلفزيون
لإضافة قناة وناسة على التلفزيون اتبع الخطوات التالية:
- أولا بالريموت اضغط على زر القائمة أو Menu.
- ثم اختر الإعدادات أو التركيب يتغير الاسم في بعض الأجهزة لذا نضع أكثر من اسم على حسب نوع التلفزيون.
- ثم اختر البحث عن القنوات أو تثبيت القنوات.
- اختر البحث اليدوي أو Manual Search بدلا من البحث التلقائي.
- ثم أدخل تردد القناة الذي تعرفه وكذلك معدل الترميز والاستقطاب.
- ثم اضغط على بحث أو Search بعد إدخال البيانات، وسيبدأ التلفزيون في البحث عن القناة.
- بعد انتهاء البحث ستظهر القناة على الشاشة.
- ثم اضغط حفظ أو Save لتثبيت القناة الجديدة في قائمة القنوات.
- بعد الحفظ يمكنك الرجوع إلى قائمة القنوات ومشاهدة القناة التي أضفتها.