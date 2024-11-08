“انــا لـولـو ما في منـي”.. تردد قناة وناسة نايل سات لمتابعة 24 ساعة لاغاني الاطفال دون توقف

تردد قناة وناسة، تعتبر القناة واحدة من القنوات المميزة والمحبوبة للأطفال على مستوى العالم، إذ تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم ليناسب مختلف الفئات العمرية، بفضل برامجها الممتعة والمتنوعة، تسهم القناة في تعزيز مهارات التعلم وتطوير قدرات الأطفال، مما جعلها خيارا مميزا لدى الكثير من العائلات، لهذا يتم البحث عن تردداتها بشكل مستمر للاستمتاع ببرامجها.

تردد قناة وناسة

تعد قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى مميزا يجمع بين العلم والترفيه، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من العائلات، يمكن استقبال القناة عبر الترددات التالية:

تردد قناة وناسة: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/6

على القمر الصناعي نايل سات.

تردد آخر:

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تثبيت قناة وناسة على التلفزيون

لإضافة قناة وناسة على التلفزيون اتبع الخطوات التالية: