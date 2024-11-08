“اكتشف الطبيعة من منزلك” ثبت الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 لمتابعة البرامج الوثائقية بجودة عالية

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي من أهم وأبرز القنوات الفضائية بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استطاعت القناة أن تجذب أنظار العالم الغربي والعربي لما تقدمه من محتويات وبرامج متنوعة في مجالات مختلفة مثل الحياة البرية، استكشاف المحيطات والاكتشافات الأثرية، كما تقوم القناة بتقديم محتوياتها علي مدار الساعة دون انقطاع، كما تقوم القناة بتعزيز الوعي بقضايا البيئة، سنتعرف من خلال هذا المقال طريقة تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي والاستمتاع بها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عبر القمر الصناعي نايل سات

في الآونة الأخيرة ازداد الإقبال على طلب تحديث قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من قبل المتابعين، ويمكنك تحميل القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:

التردد:11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عرب سات

أصبح بالإمكان الحصول على هذه القناة المميزة والتي يبحث عنها الجميع من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11804

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عبر الجهاز الخاص

يتساءل البعض عن كيفية ضبط جهاز الرسيفر الخاص علي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، يمكنكم تحميل القناة والاستمتاع بها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بفتح جهاز الرسيفر من الريموت ومن خلال القائمة الرئيسية ادخل على الإعدادات.

قم بالضغط على زر البحث اليدوي بالريموت.

ادخل علي قائمة الترددات واكتب التردد الجديد للقناة بشكل صحيح.

قم بالضغط على زر البحث، وانتظر حتي يتم تحميل القناة.

بعد التحميل يمكنك الاستمتاع بالقناة بعد حفظها علي الجهاز.

والجدير بالذكر أن هذه القناة تقوم ببث العديد من البرامج الوثائقية التي توضح طبائع الحيوانات، وعلوم الفلك وغيرها.