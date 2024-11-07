قرار بخصم 50% من المرتبات في هذه الحالة…..موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة

يبحث عدد كبير من العاملين في القطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، الذي أعلنت عنه وزارة المالية خلال الساعات الماضية والذي من المقرر أن يتم صرفه بداية من يوم 24 نوفمبر الجاري، وأكدت الوزارة خلال بيان رسمي لها أنه يمكن للموظفين صرف مستحقاتهم من خلال البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري وماكينات الـ ATM في شتى أنحاء الجمهورية، كما يمكن للموظفين أيضاً صرف رواتبهم من خلال البطاقات المصرفية الخاصة بهم.

كما أعلنت وزارة المالية المصرية عن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، من خلال بطاقات الصرف الالكتروني والتي تصدرها عدد من الهيئات الحكومية للعاملين بها تيسيراً على الكثير منهم وتتيح هذه البطاقات للعاملين سحب رواتبهم من خلال أجهزة الصرف الآلي،أو شراء ما يلزمهم من المتاجر والسوبر ماركت.

خصم 50% من المرتبات في هذه الحالة.

وتنص المادة 27 من قانون الخدمة المدنية على أنه من يُعرض أمر الموظف الذي يتم تقديم فيه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية والتي تحدد انتقال الموظف إلى وظيفة ملائمة في نفس مستوى الوظيفة الخاصة به لمدة لا تتجاوز العام.

وفي حال إن تبين بعد إنتهاء المدة التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة وأن الموظف لا يؤدي عمله بطريقة مرضية فيتم خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

رابط الاستعلام عن مرتبات شهر نوفمبر 2024

ويمكنكم الاستعلام عن مرتبات شهر نوفمبر 2024، من خلال إتباع الخطوات الآتية:

توجه للصفحة الرسمية لوزارة المالية .

اختر الاستعلام عن مرتبات العاملين في القطاع العام.

ثم ادخل الرقم القومي للموظف.

وانقر على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة براتب العامل.

وأعلنت وزارة المالية عن أنه من المقرر صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 في الموعد المحدد له دون تبكير أو تأخير ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة في الكثير من المواقع الالكترونية بشأن تبكير موعد الصرف هذا الشهر.