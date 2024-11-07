مباراة انتر ميلان ضد أرسنال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن القنوات الناقلة لـ مباراة انتر ضد أرسنال وهي من المباريات الهامة لدى عشاق كرة القدم وذلك لأنه ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ويجب العلم أن فريق انتر ميلان حاصل على المركز الثامن برصيد سبع نقاط، بينما فريق أرسنال حاصل على المركز التاسع مقابل سبع نقاط، ومن المقرر أن يتم انطلاق المباراة مساء اليوم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

انتر ضد أرسنال

يوجد عدد من القنوات التي حازت على حقوق بث مباراة انتر ميلان ضد أرسنال ومنها قناة bein sports HD 2 ويمكن لجميع المشجعين مشاهدة المباراة من مختلف الدول العربية، كما يمكن استقبال القناة وهذا بمجرد استخدام التردد التالي:

التردد: 11546.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة انتر ضد أرسنال

من المقرر أن يتم انطلاق المباراة اليوم الأربعاء وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، سوف يتم استضافة المباراة على ملعب جوزيبي مياتزا، الجدير بالذكر أن كل من الفريقين يسعى نحو تحقيق الفوز اليوم وذلك من أجل التأهل للدور السادس عشر.

تشكيل انتر ميلان اليوم

من المتوقع أن يخوض فريق انتر ميلان مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة مرمى: سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، يان بيسيك دي فري.

خط الوسط: باريلا، مخيتاريان، دي ماركو، دافيدي فراتيسي، دارميان.

خط الهجوم: لاو تارو مارتينيز، ماركوس تورام.

تشكيل آرسنال ضد انتر ميلان

من المتوقع أن يلعب آرسنال بالتشكيل التالي اليوم: