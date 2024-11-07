النجم الأحمر ضد برشلونة اليوم دوري أبطال أوروبا.. التشكيل والقنوات الناقلة

يرغب جميع عشاق كرة القدم بالتعرف على موعد مباراة النجم الأحمر ضد برشلونة وهي واحدة من المباريات الهامة في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لعام 2024-2025، ويجب العلم أن فريق برشلونة حاصل على المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط وذلك من خلال خوض ثلاث مباريات حيث فاز في مواجهتين وخسر الثالثة أمام موناكو، بينما فريق النجم الأحمر حاصل على المركز 33 برصيد ثلاث نقاط ويأمل بالفوز في هذه المباريات، سوف نقدم لكم في السطور الآتية موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

النجم الأحمر ضد برشلونة

يجب العلم أنه سوف يتم انطلاق مباراة النجم الأحمر ضد برشلونة مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم إذاعة المباراة على قناة bein sports HD 3 وهي واحدة من القنوات التي حازت على حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، سوف يتم استضافة المباراة على أرض ملعب راجكو ماتيتش وسوف يكون الحكم إيسين أندرياس.

تشكيل نادي برشلونة اليوم ضد النجم الأحمر

من المتوقع أن يلعب فريق برشلونة بالتشكيل الآتي اليوم:

حراسة مرمى: إيناكي بينا.

خط الوسط: رافينيا، لامين يامال، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: داني أولمو، روبرت ليفاندوفسكي.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، جول كوندي، إينيجو مارتينيز.

ترتيب برشلونة

حصل فريق برشلونة على ست نقاط وذلك من خلال الفوز في على بايرن ميونخ مقابل 4 أهداف والفوز على يونج بويز مقابل 5 أهداف بينما خسر أمام موناكو ولكنه يأمل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومباراة البريست الفرنسي وذلك من أجل التأهيل للثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.