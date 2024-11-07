مباراة باريس سان جيرمان ضد اتلتيكو مدريد اليوم دوري أبطال أوروبا.. توقيت المباراة وتشكيل الفريق

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد اتلتيكو مدريد وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من مشجعي كرة القدم ويجب العلم أنه لم يتبقى سوى ساعات قليلة على عرض المباراة وهي واحدة من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا، ويجب العلم أن فريق باريس سان جيرمان سوف يبذل كل ما بوسعه من أجل تحقيق الفوز اليوم وذلك من أجل الحصول على ثلاث نقاط إضافية حيث أنه حاصل على المركز 23 برصيد أربع نقاط، بينما فريق أتلتيكو حاصل على المركز الثامن والعشرين مقابل ثلاث نقاط.

باريس سان جيرمان ضد اتلتيكو مدريد

سوف يتم انطلاق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد اتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة، سوف يتم استضافة المباراة على أرض ملعب حديقة الأمراء.

القنوات العارضة لمباراة باريس سان جيرمان ضد اتلتيكو مدريد

من المقرر أن يتم بث مباراة باريس سان جيرمان ضد اتلتيكو على قناة bein sports HD 1 ويمكن لجميع المشجعين من مختلف الدول مشاهدة المباراة بكل سهولة.

تشكيل فريق باريس سان جيرمان اليوم

من المتوقع أن يلعب فريق باريس سان جيرمان بالتشكيل الآتي ضد اتلتيكو:

حراسة مرمى: دوناروما.

خط الوسط: إيمري فيتينيا، نيفير.

خط الدفاع: باتشو، أشرف حكيمي، ماركينيوس، مينديز.

خط الهجوم: لي كانغ إن، باركولا، عثمان ديمبلي.

تشكيل أتلتيكو ضد باريس سان جيرمان

يفكر سيميون في أن يخوض مباراة اليوم بالتشكيل الآتي: