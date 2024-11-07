“آخر تحديث” تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 2024 وتابع مباريات الدوري المصري مجاناً على النايل سات وعرب سات

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 2024 التي تعد من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى رياضي على مدار اليوم مجاناً بدون دفع اشتراك شهري أو سنوي، تقدم القناة عدد كبير من البرامج الرياضية التي تتناول من خلالها أهم وآخر الأخبار الرياضية وأخبار الفرق الرياضية وأخبار اللاعبين ومواعيد المباريات، وتقدم القناة أيضاً تغطية شاملة لأهم البطولات العربية ومنها الدوري المصري وكأس السوبر الإفريقي، وغيرها من البطولات.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أكثر القنوات الرياضية التي لها شعبية كبيرة ولها ملايين من المتابعين من شتى أنحاء العالم العربي، ويمكن استقبال التردد الجديد للقناة من خلال الجدول الآتي:

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الجودة : HD.

تردد أون تايم سبورت على عرب سات

كما يمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال الجدول الآتي:

التردد هو: 12376

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\5

جودة القناة: HD.

خطوات استقبال قناة أون تايم سبورت

وبخطوات بسيطة يمكنكم تنزيل تردد القناة والاستمتاع بما تقدمه القناة من برامج وأخبار حصرية لا تجدونها إلا على شاشة أون تايم سبورت، وإليكم الخطوات….

انقر على زر القائمة في جهاز التحكم اليدوي.

انتقل إلى قائمة الإعدادات.

ثم اختر البحث اليدوي.

ادخل تردد القناة والاستقطاب والقمر الصناعي.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

سوف تظهر أمامك القناة اضغط على زر حفظ.

تهتم القناة أيضاً بعرض الأستوديو التحليلي الذي يبدأ قبل انطلاق المباراة بساعة بوجود عدد من نجوم كرة القدم والمحللين الرياضيين.