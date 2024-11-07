تعرف على موعد نزول حساب المواطن دفعة نوفمبر 2024 … وما هي شروط الاستفادة من البرنامج

موعد نزول حساب المواطن دفعة نوفمبر 2024، من أكثر الأمور التي يسعى عدد كبير من المواطنين للتعرف عليها والذي كالعادة يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن الموعد الرسمي لصرف دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر 2024 والذي سوف يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، ولا صحة لما يتم تداوله في الكثير من المواقع الالكترونية بشأن تبكير موعد الصرف.

موعد نزول حساب المواطن دفعة نوفمبر 2024

وأشارت وزارة الموارد البشرية في الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه سوف يتم وضع الدفعة المقبلة من حساب المواطن في جميع حسابات المستفيدين بداية من الساعات الأولى ليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر ، حتى يتمكن المواطنين من صرف مستحقاتهم في الساعات الأولى من يوم الأحد، وأكدت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة مستحقاتهم من خلال إتباع الخطوات الآتية :

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

انقر على تسجيل الدخول وادخل البيانات المطلوبة.

قم انقر على حساب المواطن.

وانقر على أيقونة”استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بحساب المواطن.

شروط الحصول على حساب المواطن

وأعلنت وزارة الموارد عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج حساب المواطن،وهي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم في السعودية إقامة دائمة.

أن يكون لدى المتقدم سكن خاص به.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة متزوجين.

أن يكون راتب المتقدم لا يتخطى الحد التي أعلنت عنه وزارة الموارد.

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.

وأكدت وزارة الموارد على أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة المقبلة من حساب المواطن في موعدها الرسمي دون تأخير أو تبكير ولا صحة لما تتداوله بعض المواقع الالكترونية خلال الآونة الأخيرة.