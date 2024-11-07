مترجمة للعربية لا تفوتك.. مسلسل قيامة عثمان 169 الموسم 6 على ATV والفجر الجزائرية

بين الأعمال التركية الاجتماعية والتاريخية يتصدر مسلسل قيامة عثمان 169 الموسم 6 لأن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة جداً، أصبحت الدراما التركية تحظى بشهرة وشعبية واسعة مما يتابعها المواطنين من جميع الجنسيات، حيث تتميز الأعمال التركية بكثرة عدد الحلقات وكثرة المواسم، ومن بين الأعمال التي حققت انتشار في مختلف الدول مسلسل قيامة عثمان، والذي تم عرضه لأول مرة في نوفمبر 2019،

وكانت بداية انطلاقة بهدف استكمال العمل التاريخي التركية السابق أرطغرل وهذا لأن عثمان هو ابن أرطغرل الأصغر والذي تولى حكم الدولة بوصية والده قبل وفاته، نجح المسلسل وحقق أعلى نسب من المشاهدة، وحسب المصادر التركية أن قيامة عثمان حصد إيرادات عالية للغاية كأضخم عمل تاريخي تركي، خلال متابعتكم للسطور التالية تتعرفون على المزيد عن مسلسل قيامة عثمان 169 الموسم 6.

مسلسل قيامة عثمان 169 الموسم 6

تقرب جماهيري كبير من متابعي المؤسس عثمان لعرض الحلقة الأقوى 169 من الموسم السادس، تعد هذه الحلقة من أهم الحلقات لأن عثمان يقود الحرب بجيشه ولن يتنازل عن تحقيق الانتصار وهزيمة أعدائه، كما تخطط صوفيا كي تساهم في التجارة التي يقوم بها عثمان، ويقبل عثمان ويعتبره تحدي قوي كي يثبت انتصارة وأن يفوز في تلك المعركة ويخطط عثمان من جهة أخرى لكي ينتقم لدم محاربي باي سنغور، ولذلك يترقب الجمهور بشغف عرض الحلقة 169 وسوف نستمع جميعاً بعرضها بعد ساعات قليلة.

موعد قيامه عثمان على ATV و الفجر الجزائرية

يبحث الجمهور من مختلف الدول العربية والأوروبية عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية التي تعرض الحلقة بشكل حصري و على قناة الفجر الجزائرية القناة العربية الأولى التي تمتلك حقوق عرض قيامة عثمان ولذلك يأتي مسلسل قيامة عثمان على ATV التركية والفجر الجزائرية في المواعيد التالية

يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 9 مساءً بتوقيت تركيا على ATV.

يوم الخميس الساعة 10 مساءً على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية