بكل سهوة.. رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث جميع محافظات العراق

تنتهي امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الثالث اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر نوفمبر 2024 في عموم محافظات العراق، لتقوم وزارة التربية العراقية فيما بعد بإجراء أعمال التصحيح والمراجعة التي تستمر لمدة أسبوع تقريبًا، بالإضافة إلى أن رفع الكشوفات الخاصة بالنتائج عقب الانتهاء من كافة التصحيحات التي تشمل جميع محافظات العراق، بما يتمكن كل طالب وطالبة من الإستعلام عن نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

امتحانات السادس الإعدادي الدور الثالث

بدأت امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الثالث يوم 29 من شهر أكتوبر 2024، واستمرت إلى يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر نوفمبر، حيث إن هذه المرحلة الدراسية تُحدد مسيرة الطالب الجامعية، والكلية التي يرغب في الالتحاق بها، مع العلم أن وزارة التربية العراقية حريصة على الانتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة في أقرب وقت تمهيدًا لرفع الكشوفات وسهولة استخراجها من قبل الطلاب والطالبات في هذه المرحلة الدراسية.

كيف احصل على نتائج السادس الإعدادي

يمكنك الحصول على نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث بالعراق، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

مع إدخال رمز التحقق الذي يظهر بالشاشة الرئيسية.

عقب ذلك ستتمكن من اختيار مرحلة السادس الإعدادي.

ليتم إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالطالب.

النقر على زر “بحث”.

مع الانتظار بضع ثواني.

بحيث يتم استخراج كشوفات نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث في النهاية.

هل تم تحديد موعد ظهور نتائج اعتراضات الدور الثاني للصف السادس؟

إلى الأن لم تُعلن وزارة التربية العراقية، عن إعلان نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي، مما يُشير ذلك إلى استمرار أعمال التصحيح والمراجعة التي شملت كافة المحافظات العراقية، وعليه أصبح من المتوقع ظهور النتائج في غضون الفترة القليلة المقبلة، لكي يتعرف عليها كافة الطلبة والطالبات بالعراق.