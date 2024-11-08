وزارة المالية توضح حقيقة زيادة 15% في رواتب المتقاعدين بالجزائر من نوفمبر 2024 وكيفية الاستعلام عن الراتب

توفر وزارة المالية في دولة الجزائر مجموعة رائعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمواطنات الجزائريات كما وفرت لهم خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد في كل شهر ميلادي ولكن هناك مجموعة من التساؤلات حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 15% في دولة الجزائر لذلك سوف نوضح لكم اليوم الحقيقة مع ذكر طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في الدولة في مقال اليوم طبقاً لتعليمات الوزارة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 15% بالجزائر

وضحت وزارة المالية بالجزائر بأن رواتب المتقاعدين الجزائريين لم يتم زيادتها حتى الآن حيث هذا الخبر ليس صحيح بل هو مجرد أشاعة فقط لا غير وليس هناك زيادة مقررة جديدة في شهر نوفمبر لعام 2024 ولكن من المتوقع زيادة رواتب المتقاعدين الجزائريين والجزائريات في بداية عام 2025 لذا إليكم جميع التفاصيل:

وضحت الوزارة أن في حال كان راتب المتقاعد لا يتجاوز 20000 دينار تصبح الزيادة بنسبة 5%.

كما هناك زيادة في رواتب المتقاعدين الجزائريين التي تتراوح رواتبهم ما بين 20000 إلى 50000 دينار جزائري بنسبة 4%.

أيضاً زيادة رواتب المتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم عن 50000 دينار جزائري بنسبة 2%.

لذلك وضحت الوزارة بأن الزيادة سوف يتم تطبيقها في بداية عام 2025 ولكن بنسب مختلفة على حسب الراتب التقاعدي.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في الجزائر

يمكن الآن الاستعلام بكل سهولة على راتب التقاعد في عموم الجزائر لجميع المحافظات حيث وفرت وزارة المالية الجزائرية تلك الخدمة عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مقر حكومي في الدولة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي لهذا العام كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الفترة الحالية: