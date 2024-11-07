“مالوش حل”.. اعرف مواصفات وحش اوبو Oppo Reno 11 F 5G بإمكانيات ممتازة هتبهرك وسعره فى مصر والسعودية

قامت شركة أوبو بإصدار أحدث هواتفها الجديدة وهو هاتف أوبو رينو 11 اف 5 جي حيث يأتي هذا الهاتف من الطراز الجديده حيث يتميز بتقديم الكثير من المميزات التي تجعله من أهم الهواتف في الصدارة، حيث أنه يدعم شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع وكذلك الجيل الخامس ويمكنك تشغيل شريحتين اتصال داخل الهاتف بالإضافة إلى توفير خاصية الجي بي اس والمستشعرات الأخرى كالبصمة التي تأتي مدمجة في الشاشة ولا يقتصر على ذلك بل يأتي الهاتف من مواد مصنعة خصيصًا مقاومة للمياه والأتربة، كما يمكنكم أيضا التعرف على سعر الهاتف والكثير من المميزات الأخرى من خلال العناوين القادمة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 11 F 5G

يأتي الهاتف بالكثير من المواصفات التي تجعله في الصدارة من أهم هذه المواصفات ما يلي:

قوة أداء وتصميم قوي من شاومي فيأتي المعالج من نوع MediaTek Dimensity 7050 بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر.

أما التخزين / الرام الإصدار الأول: 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.

الإصدار الثاني: 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.

تأتي الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية مزدوجة الأساسية: 64 ميجا بكسل الثانية: 8 ميجا بكسل.

الشاشة أموليد بحجم 6.7 إنش، مع ثقب للكاميرا الأمامية، ومعدل تحديث.

مميزات هاتف Oppo Reno 11 F 5G

يأتي الهاتف بالعديد من المميزات القوية المتواجدة به من أهمها:

تتوفر البصمة المدمجة بالشاشة بأداء سريع وقوي.

يأتي الموبايل بشبكات قوية.

تعمل الكاميرا الأمامية والخلفية على التصوير الواسع بجودة 4K.

سعة بطارية الهاتف كبيرة جدًا تستمر لمدة طويلة أثناء اليوم.

يأتي الجهاز بقوة شحن سريع 67 واط.

سعر هاتف Oppo Reno 11 F 5G

يأتي الهاتف في مصر بسعر 13200 جنيه أما في دولة الإمارات فيأتي بسعر 1100 درهم وفي السعودية يأتي بسعر 1150 ريال سعودي.

عيوب هاتف Oppo Reno 11 F 5G

يتميز هاتف Oppo Reno 11 F 5G بالعديد من المواصفات الجيدة إلا أنه يحتوي على بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة المستخدم:​​