” لولو صارت شرطية “.. اضبط الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة وناسة للأطفال من القنوات الفضائية التي حققت شعبية واسعة بين الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني المخصصة للأطفال، وتحرص على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب فئة الأطفال ويغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة، فيما يلي نوضح تردد القناة وأبرز البرامج التي تقدمها.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة للأطفال بتقديمها محتوى آمن ومناسب للأطفال بمختلف أعمارهم، حيث تعمل القناة على تقديم برامج تثقيفية وترفيهية تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتحفيزهم على التفكير الإبداعي، على أن تركز القناة على الأغاني الممتعة التي تهدف إلى تحسين قيم التعاون، الصداقة، والأخلاق الحميدة، كما أنها تهتم بتقديم محتوى يتوافق مع الثقافة العربية والإسلامية، مما يجعلها خياراً مفضلاً لدى الكثير من الأهالي الذين يبحثون عن قنوات آمنة لأطفالهم.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال على نايل سات

لضمان وصول أفضل إشارة لجميع المشاهدين، قامت قناة وناسة للأطفال بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال لديكم على التردد الجديد للقناة لمتابعة برامجها المتميزة، وفيما يلي تفاصيل التردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11559

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد قناة وناسة للأطفال

ينكن ضبط القناة بسخرية من خلال اتباع الخطوات التالية: