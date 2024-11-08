“تابعوا حلقات المؤسس عثمان” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 169 وتردد القنوات الناقلة لهذا المسلسل

تقدم قناة الفجر الجزائرية كذلك قناة ATV التركية مجموعة من البرامج والمسلسلات التاريخية التركية التي ينتظرها العديد من المتابعين والمشاهدين ومن أهم تلك المسلسلات هو مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الذي نال اعجاب الجميع في الفترة الأخيرة وقد نجح في المواسم السابقة لذلك ينتظر العديد الحلقة رقم 169 على القنوات الفضائية الناقلة لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل وموعدعرض الحلقة القادمة في المسلسل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

كما في الوقت الحالي يتم عرض الحلقة رقم 169 في مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في يوم الأربعاء المقبل على قناة Atv التركية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية كذلك يتم إعادة الحلقة القادمة على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية كذلك يتميز بأنه مترجم باللغة العربية كما ينتظر العديد مشاهدة الحلقة الجديدة التي سوف ينتقم فيها المؤسس عثمان كما يرغبوا متابعة أحداث المسلسل في تلك الفترة.

ما هو تردد قناة ATV التركية

تعتبر قناة atv التركية من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق حيث تقدم مجموعة من المسلسلات التاريخية التركية التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة Atv التركية وينتظرون معرفة الأحداث الجديدة التي سوف تتم في مسلسل قيامة عثمان حيث تحكي القصة عن كيفية تأسيس الدولة العثمانية لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة atv التركية على نايل سات وعرب سات وتابعوا القناة كالآتي:

التردد للقناة الفضائية: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاسقطاب: رأسي.

معدل القمر الصناعي: النايل سات.

كما معدل الجودة: HD.

بذلك يمكن مشاهدة جميع البرامج والمسلسلات التاريخية التركية الحصرية والجديدة على تلك القناة الفضائية.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية العديد من البرامج والمسلسلات التاريخية الجديدة ومنها مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وسوف تقوم القناة الفضائية بإعادة جميع الحلقات الجديدة الجزء السادس في يوم الجمعة أو سوف تقوم بإعادة الحلقة رقم 169 على تلك القناة الفضائية في يوم الجمعة لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية كما يلي: