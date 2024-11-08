“سلي طفلك بأحلى الأغاني” تردد قناة كراميش على نايل سات وعرب سات لمتابعة أغاني سوسو

تعتبر قناة كراميش من قنوات الأطفال المميزة والتي تقوم بتقديم محتوى جيد ومتنوع خاص بالأطفال وهو يكون في شكل مجموعة من البرامج والأناشيد والأغاني والبرامج الكرتونية والترفيهية، ويبحث عنها الكثير من أولياء الأمور بشكل كبير من أجل توفيرها لأطفالهم، كما تقوم القناة بتعليم الأطفال مجموعة من المهارات والقيم والأخلاق بشكل مسلي وغير ممل ويتم تجديد التردد كل فترة حتى يكون المحتوى جذاب وغير ممل وكذلك تكون جودته عالية، وسوف نوضح تردد القناة على النايل سات وكذلك كيفية ضبط التردد على جهازك.

استقبل تردد قناة كراميش الفضائية 2024

تهتم قناة كراميش بتوفير تجربة مشاهدة جيدة وممتعة للجمهور وذلك من خلال الحرص على جودة الصوت والصورة والمحتوى ويكون ذلك من خلال تحديث التردد كل فترة، حتى تستطيع متابعة محتوى قناة كراميش لابد من تنزيل التردد من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية.

تردد قناة كراميش على القمر نايل سات

تردد القناة 11603.

معدل الترميز 27500.

معامل إستقطاب القناة افقي.

معامل تصحيح الخطا ¾.

جودة القناة HD.

تردد قناة كراميش على القمر عرب سات

تقدم قناة كراميش الكثير من الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال والتي أصبحت من الأغاني المميزة التي لها إعجاب بين عدد كبير من المشاهدين والمتابعين لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة كراميش على القمر التي يفضلها الأطفال على مدار 24 ساعة كما يلي بكل التفاصيل الجديدة المتاحة من أجل مشاهدة تلك القناة الفضائية كما سوف نوضح لكم طريقة تنزيل تلك القناة الفضائية على جهازك الشخصي من أجل متابعة جميع البرامج والأغاني خلال اليوم كالآتي:

تردد القناة الفضائية: 11390.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطا ⅚.

جودة القناة HD

كيفية تنزيل قناة كراميش الفضائية