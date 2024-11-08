رابط الاستعلام عن أسماء الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية فور صدورها عبر منصة مظلتي بالعراق

يبحث العديد من المتقدمين العراقيين والعراقيات على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الدفعة القادمة التي لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم حيث تأخرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في عرض أسماء المقبولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية حيث حتى الآن تقوم برصد ومراجعة جميع الطلبات المتقدمة لطلب الرعاية الاجتماعية في العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الضوابط اللازمة وطريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية فور الظهور لدى منصة مظلتي.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من فترة سابقة يرغب العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات التعرف على طريقة الاطلاع على النتيجة النهائية لجميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية لذلك سوف نوضح لكم الطريقة بالخطوات التالية لكي يتم استخدامها عند الظهور كالآتي:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية في بداية الأمر.

ثم بعد ذلك اختيار من القائمة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعدها تعبئة نموذج الاستعلام وتسجيل كافة البيانات اللازمة للحصول على الدعم.

تحديد المحافظة المراد البحث عنها وتحديد الوجبة السابعة عند صدور النتيجة النهائية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة البحث.

سوف يتم التعرف على نتائج دعم الرعاية الاجتماعية في حال ظهورها.

شروط وضوابط الرعاية الاجتماعية

للعلم الآن هناك العديد من الضوابط الرسمية للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لذا عزيزي القارئ سوف نقوم بشرح جميع الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية.

كما يجب توفير العمر المناسب للرجال الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون عمر النساء من 15 إلى 55 عام للموافقة على دعم الرعاية الاجتماعية.

كما يجب توفير عدد أفراد الأسرة كما يشترط أن لا يقل عن أربعة أفراد بالعراق.

وثائق ومستندات برنامج الرعاية الاجتماعية