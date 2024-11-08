فرح اولادك مع اجمل الاغانى… استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يعمل على نشر الأخلاق الحسنة والقيم والمبادئ الحميدة، ويحرص الكثير من الأباء والأمهات على معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، لأنها تقدم محتوها بأسلوب ممتع عبر الأناشيد والبرامج، مما يجعلها أفضل أختيار لتعليم وتسلية الأطفال، لذلك نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد.

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال، التى يفضلها كثير من المشاهدين، لعرضها محتوى مناسب ولائق للأطفال، وحصلت القناة على أعجاب الكثير من الأسر فى الوطن العربى، وسوف نتعرف معكم على تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11274.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودى.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة 11310.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

كيفية تثبيت قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال.

تبث قناة طيور الجنة محتواها بجودة عالية فى الصوت والصورة على مدار اليوم دون توقف، ويمكن تثبيت القناة من خلال أتباع الخطوات التالية: