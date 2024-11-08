“وزارة السكن والعمران” لينك الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر المرحلة الأولى عبر وكالة عدل الوطنية

خلال الفترة الماضية تم البحث بصورة كبيرة من خلال المواطنين الجزائريين على نتائج سكنات عدل 3 بالجزائر المرحلة الأولى لعام 2024، وهذا يتم في حالة الإعلان عن النتيجة النهائية من قبل الوزارة حيث لم تظهر النتائج حتى اليوم ولكن يعتبر برنامج سكنات عدل من أفضل البرامج التي تخص الدعم التي توفر الوحدات السكنية للمتطابق عليهم الشروط الواجبة، حيث وفرت ميزة التقسيط لذلك يرغب العديد من المواطنين معرفة الشروط المطلوبة للحصول على الدعم المقدم من وزارة السكن والعمران في الجزائر.

ما هي خطوات الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3 الجزائر

قامت وزارة الإسكان والتعمير بالجزائر بتقديم خدمة الاستعلام عن نتيجة السكنات عدل 3 في الجزائر بصورة إلكترونية من خلال الرابط الرسمي بالوزارة ومن أهم خطواتها ما يلي:

يجب الدخول إلى الموقع الخاص التابع إلى وكالة عدل الجزائر الوطنية.

في هذه الخطوة يتم الضغط على كلمة الخدمة الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول ومن خلالها عليك بإدخال جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع.

اضغط على كلمة أسماء المقبولين بسكنات عدل 3.

في هذه الخطوة عليك الضغط على كلمة الاستعلام ومن خلال لها انتظر سواء كان بالرفض أو بالقبول.

كما لم تظهر نتيجة برنامج سكنات عدل 3 الجزائر المرحلة الأولى وفي حالة صدور النتيجة النهائية يمكن الاطلاع عليها لدى وكالة عدل الجزائر الوطنية.

وزارة السكن والعمران تختار الأسماء المقبولة طبقاً للشروط والضوابط المطلوبة للحصول على برنامج سكنات عدل 3 الجزائر في الفترة الحالية لذلك سوف نوضح لكم الضمانات اللازمة.

أهم الشروط المطلوبة في برنامج سكنات عدل 3 الجزائر

يتواجد عدة شروط حتى تتمكن من تسجيل في عدل 3 الجزائر لعام 2024 ومن أهم خطواتها ما يلي:

يجب أن يكون الشخص ليس لديه ممتلكات وحدة سكنية خاصة به.

بالإضافة إلى ذلك أن يكون راتب الشخص لا يقل عن 24,000 ولا يزيد عن 118000.

كما أن يكون الشخص المتقدم يكون مقيم بصفة دائمة في الجزائر.

مع العلم أن يكون الشخص جزائري الجنسية.

يجب أن يكون عمرها ابتداء من 19 سنة حتى 70 سنة.

عدم امتلاك منزل أو سكن في دولة الجزائر للحصول على برنامج سكنات عدل 3 الجزائر المرحلة الأولى.

يتم وضع جميع الأوراق وأيضًا المستندات التي يطلبها منك الموقع.

يجب التزام جميع الأقساط كما مع العلم أن يكون الشخص المتقدم دخله محدود أو يكون متوسط الدخل.

موعد ظهور نتائج سكنات عدل 3 الجزائر

لقد وضحت وزارة السكن والعمران في دولة الجزائر بأن حتى الآن لم يتم تحديد موعد ظهور نتائج سكنات عدل 3 الجزائر المرحلة الأولى في عموم الدولة ولكن يتم اختيار أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر المرحلة الأولى عن طريق الشروط الواجب توفيرها بالوزارة للحصول على الوحدة السكنية في عموم الدولة ولكن في حالة ظهورها يمكن الاطلاع عليها من قبل وكالة عدل الجزائر.