“لولو الحلوة تقدم أغاني جديدة” أضبط تردد قناة وناسة كيدز Wanasah وفرحي أطفالك بأغاني لولو بجودة عالية

قناة وناسة تقدم أجمل الأغاني والأناشيد على مدار اليوم بدون انقطاع التي خصصت للأطفال الصغيرة في الوطن العربي كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني المفضلة للأطفال بدون اشتراك شهري لأنها قناة مجانية غير مشفرة ومتاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات لذا سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة كيدز لمتابعة أحلى الأغاني والأناشيد الجديدة بشكل مستمر.

ما هو تردد قناة وناسة على نايل سات

قناة وناسة كيدز Wanasah TV توفر لجميع الأطفال أحلى الأغاني والأناشيد اليومية للأطفال ومن أهم تلك الأغاني والأناشيد هي أغاني لولو المفضلة لكل الأطفال العربية الصغيرة لذلك إليكم جميع تفاصيل التردد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

أحدث تردد قناة وناسة على عرب سات

قناة وناسة تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت قلوب الأطفال ومن أهم تلك الأغاني هي أغاني لولو التي كسبت شهرة واسعة في وطننا العربي بالكامل كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة بدون توقف وبدون انقطاع لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة كيدز لكل الأطفال كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة لدينا حالياً:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية تثبيت قناة وناسة كيدز Wanasah

قناة وناسة تقدم أحلى الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات لذلك إليكم جميع تفاصيل تثبيت التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة كيدز كما يلي لدينا الآن: