هنا رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي فور ظهورها لكافة المحافظات

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الدفعة القادمة لذلك سوف نوضح لكم الضمانات اللازمة للحصول على الدعم.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

وضحت وزارة العمل العراقية بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق الوجبة الاخيرة السابعة لم تظهر حتى اليوم ولكن أكدت بأن يمكن الحصول على نتائج أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها من قبل منصة مظلتي لذلك إليكم الطريقة بالخطوات كالآتي بالتفصيل:

في البداية عليك زيارة موقع منصة مظلتي في عموم العراق.

بعد ذلك انقر على زر الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعدها حدد المحافظة في العراق.

اختر نتيجة الوجبة السابعة إذا تم الإعلان عنها.

ثم النقر على زر الاستعلام عن الأسماء المقبولة.

بذلك يتم معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الفترة الحالية ويمكن الحصول عليها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك سوف نوضح لكم جميع الشروط الواجبة للحصول على الدعم كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الوقت الحالي:

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية للحاصلين على الجنسية العراقية.

يجب أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.

يفضل توفير جميع الالتزامات والشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يشترط أن يكون السن المناسب للتقديم الإلكتروني من 18 عام حتى 60 عام للرجال.

كما النساء لدى برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من عمر 15 إلى 55 عام فقط لا غير.

يفضل توفير جميع الإجراءات اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية