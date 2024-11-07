“خاصية الرد التلقائي” مميزات مذهلة لتحديث الواتساب الاخضر الرسمي 2024 اعرفها قبل اي حد

يأتي واتساب الأخضر بإصدار جديد يحمل مميزات مذهلة تحافظ على خصوصيتك وتجعل تجربتك أكثر متعة وأمان، من أبرز المزايا الجديدة إمكانية إخفاء حالة متصل الآن، بحيث يمكنك استخدام التطبيق دون أن يعلم الآخرون أنك متصل، كما يتيح التحديث الجديد مجموعة من الأدوات لتحسين تجربة المحادثات مثل تخصيص إعدادات الخصوصية بشكل أكبر، وتفعيل ميزات جديدة للرسائل التلقائية والوسائط، تابع القراءة لتتعرف على كل ما تقدمه هذه التحديثات الجديدة وكيفية الاستفادة منها لتحقيق أكبر قدر من الخصوصية والراحة في استخدام واتساب الأخضر.

مميزات واتساب الاخضر الجديد الرسمي

واتساب الأخضر الجديد الرسمي يأتي مع العديد من المميزات التي تجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة وراحة، من أبرز هذه المميزات ما يلي:

يمكنك تفعيل الوضع الداكن لتقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام الليلي.

يتيح لك زخرفة النصوص لإضفاء لمسة جمالية على رسائلك.

يحتوي على خيار كاسر بروكسي VPN لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى التطبيق من أي مكان.

يمكنك تفعيل الوضع الشفاف لتجربة استخدام مختلفة وجديدة.

خاصية الرد التلقائي التي تساعدك في الرد على الرسائل بشكل تلقائي عندما تكون مشغولاً.

يمكنك إخفاء الصورة الشخصية، وآخر ظهور وعلامة الصح الزرقاء عند مشاهدة الرسالة، وكذلك إخفاء الحالات.

يدعم إجراء المكالمات الجماعية الصوتية والفيديو.

يحتوي على مجموعة متنوعة من الملصقات المتحركة لإضفاء المرح على محادثاتك.

وايضا يمكنك منع الإضافة إلى المجموعات غير المرغوبة وذكر أسماء المستخدمين في المحادثات الجماعية.

التطبيق آمن في الاستخدام ولا يتسبب في أي أضرار للهاتف المحمول.

كيفية تحميل الواتساب الاخضر الجديد على الهاتف

يمكنك تحميل تطبيق واتساب الأخضر بكل سهولة على هاتفك المحمول من خلال اتباع خطوات بسيطة، ان تقوم بزيارة الموقع الرسمي للتطبيق أو المتاجر المعتمدة لضمان تحميل النسخة الأصلية والآمنة بهذه الطريقة، ستتمكن من الاستمتاع بتجربة مميزة على واتساب تجمع بين الأمان وسهولة التواصل.