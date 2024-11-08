فرحي عيالك بيها.. حدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية وابسط ولادك بأروع الأناشيد

ترغب العديد من الأمهات في معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، إذ أنه في الوقت الحالي توجد العديد من قنوات الأطفال التي تقدم محتوى متنوع يناسب هذه الفئة العمرية من بين هذه القنوات تبرز قناة طيور الجنة كواحدة من الأكثر شهرة، حيث تمكنت من تحقيق مكانة مميزة بفضل محتواها الفريد وعلى الرغم من محاولات بعض القنوات الأخرى لتقديم محتوى مشابه، إلا أن قناة طيور الجنة تظل رائدة في هذا المجال تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

يبحث العديد من محبي قناة طيور الجنة في الوطن العربي عن التردد الجديد للقناة، خصوصا بعد التحديثات التي ساهمت في تحسين جودة الصوت والصورة، حيث تقدم القناة مجموعة رائعة من الأناشيد والأغاني الدينية، بما في ذلك الأناشيد الدينية التي تهدف إلى تعليم الأطفال أهمية قراءة القرآن الكريم فضلا عن أداء الصلاة والصيام وتعزيز السلوكيات الصحيحة بالإضافة إلى ذلك تحتوي القناة على برامج تعليمية وترفيهية تعمل على تعزيز مهارات الأطفال في نطق وكتابة الحروف باللغة العربية والإنجليزية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد: 11258

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

للاستمتاع بالمحتوى بجودة ممتازة وبدون أي انقطاع، يمكنك ضبط القناة على قمر عرب سات من خلال المعلومات التالية:

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل ترددات قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر

لضمان تجربة ممتعة لك ولأطفالك مع ما تقدمه قناة طيور الجنة، يجب عليك تحديث التردد الجديد على جهاز الاستقبال إليك الخطوات المطلوبة لذلك:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الرسيفر.

بعد ذلك اختر “البحث اليدوي”.

حدد القمر الصناعي (عرب سات أو نايل سات).

أدخل التردد، معدل التعديل، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز.

يجب أن تضغط على “بحث”.

بعد الانتهاء من البحث، اضغط على “حفظ” لتثبيت القناة على جهازك.

في الختام من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة البرامج الرائعة لقناة طيور الجنة التي تساعد في تعليم وترفيه الأطفال بطريقة مبتكرة وممتعة للمزيد من المعلومات تابعونا باستمرار.