“الجزء السادس” يعرض الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 مترجمة علي قناة الفجر الجزائرية

واحد من أبرز المسلسلات التركية التي تتناول الأحداث التاريخية هو مسلسل “قيامة عثمان” الذي اكتسب شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وقد انتظر عشاق الدراما التركية عرض الموسم السادس من السلسلة بفارغ الصبر جاء هذا الموسم محملا بالعديد من المفاجآت والأحداث المثيرة، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف الحروب والخيانة والقتل وإراقة الدماء من أجل هدف واحد فقط، وهو هدف الفاتح عثمان في إعادة تأسيس الدولة العثمانية وفي السطور القادمة من مقالنا، سنقدم لكم موعد عرض الحلقة 169 من مسلسل “قيامة عثمان” على قناة الفجر الجزائرية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 علي قناة الفجر الجزائرية

يتناقل المواطنون استفسارا حول موعد عرض الحلقة 169 من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية ذلك لأن قناة الفجر تقوم بعرض المسلسل باللغة العربية بعد عرضه الأول على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع، بينما تبثه قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

تقوم قناة الفجر الجزائرية ببث وإذاعة أحداث المسلسل إليكم من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو: 11034.قيامة عثمان

القمر الصناعي للقناة هو: عرب سات

معدل الترميز للقناة هو : 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو : 5/6

معامل الاستقطاب للقناة هو : عمودي

جودة الصوت والصورة للقناة هي: عالية HD

يترقب جميع عشاق مسلسل قيامة عثمان موعد الحلقة الجديدة 169، والتي سيتم عرضها يوم الأربعاء المقبل على قناة atv التركية، ومن المقرر أن تعاد الحلقة يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية.

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