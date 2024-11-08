كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا بالهاتف في العراق 2024

معظم مواطني العراقي يواصلون البحث للتعرف على الخطوات الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية لذلك وفرت لهم الإدارة العامة للمرور بالعراق الخطوات التي يسيرون على نهجها للتعرف على المخالفات المرورية بسهولة من خلال الإنترنت، وذلك بصورة إلكترونية حيث أكدت الحكومة على أنها توفر هذه الخدمة للمواطنين لتسهيل الوقت والجهد عليهم وتسير خطوات الاستعلام، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة العراقية على تيسير الأمور على مواطنيها حتى يتمكنوا من إجراء أي معاملة حكومية بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات الرسمية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في العراق

أشارت الحكومة العراقية إلى أن جميع المواطنين يمكنهم الاستعلام عن مخالفات المرورية في العراق بسهولة ويسر، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة نوضحها في الآتي:

التوجه إلى بوابة اور الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. الضغط بعد ذلك على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الضغط بعدها على خيار استمرار الموجودة في الصفحة الرئيسية مباشرة.

إضافة رقم الرخصة بدقة.

إدراج الحروف المكتوبة على لوحة الرخصة.

اختيار وتحديد رقم المحافظة التي يكون فيها المواطن.

الضغط بعد ذلك على خيار الاستعلام ثم الانتظار بضع لحظات حتى تظهر النتائج بسهولة.

الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين ممن وقعت عليهم مخالفات مرورية الاعتراض بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التي أكدت عليها الإدارة العامة للمرور، وجاءت خطوات الإعتراض على النحو التالي: