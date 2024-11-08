“أغاني جديدة من لولو الشطورة” إليك طريقة ضبط تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 بأعلى جودة وأقوى اشارة

قناة وناسة واحدة من أهم القنوات التي تم تخصيصها للأطفال منذ إطلاقها وحيث تتمتع بشعبية كبيرة بين صغار الوطن العربي، وجدير بالذكر أنه تم إطلاق القانون عام 2007 وتم تمكنت منذ هذا الوقت من جذب انتباه الأطفال من خلال تقديم محتوى فريد ومتنوع تمكنت من خلاله تقديم الأغاني والرسوم المتحركه بجودة عالية، وجدير بالذكر أن القناة يمكن مشاهدتها على القمر الصناعي نايل سات وبالتالي تصبح متاحة لجميع الأفراد، لذلك فإن مختلف الأسر العربية يبحثون عن التردد الجديد بعد أن أعلنت القناة عن تحديث التردد حتى يتمكن أبنائهم من متابعة المحتوى الجذاب الذي تعرضه لهم على مدار الساعة باللغة العربية، مما يساعد الصغار على تعلم أساسيات اللغة بسهولة والاستمتاع بالمحتوى الجذاب.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكن تنزيل قناة وناسة على أجهزة الرسيفر بسهولة من خلال استخدام بعض الخطوات البسيطة وإضافة البيانات التالية:

التردد: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: hd.

الترميز: 27500.

تثبيت تردد قناة وناسة بيبي

يمكن متابعة كل ما تعرضه القناة على شاشتها على مدار اليوم سواء كانت الأغاني أو الأناشيد التي تعزز من خلالها تعليم القيم والمبادئ لدى الأطفال وتوفر لهم الترفيه في نفس الوقت، وذلك من خلال تنزيل القناة على جميع الأجهزة بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11390.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة وناسة الجديدة

تهتم قناة وناسة بتوفير محتوى مبتكر يستمتع أمامه الأطفال وهذا ما ساهم في انتشارها وتفوقها على العديد من القنوات المنافسة لها، كما يرجع ذلك إلى بعض المميزات الأخرى نذكر منها: