مغامرات لولو مع ميدو .. استقبل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 بأعلى جودة

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن التردد الجديد الخاص بقناة وناسة الفضائية للأطفال فهي واحدة من أفضل قنوات الأطفال المتوفرة عبر جهاز الرسيفر والتي حازت على أعلى نسب مشاهدة مقارنة بالقنوات الأخرى يعود ذلك إلى المحتوى المتنوع الذي تقدمه القناة بين الترفيه والتعلم ولذلك فهي الاختيار الأفضل عند الاباء إلى أبنائهم ومن هنا نقدم لكم عبر السطور التالية احدث تردد قناة وناسة للاستمتاع بمشاهدتها بأعلى جودة صوت وصورة.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على نايل سات

تسعى قناة وناسة إلى تقديم محتوى هادف يتناسب مع الطفل ويعمل على تعزيز وغرس القيم والسلوك الحسن بداخلهم منذُ الصغر وذلك عن طريق الأغاني والأناشيد التي تقدمها والبرامج التعليمية لتنمية المهارات لديهم ويُمكن تنزيل القنوات من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك كما يلي:

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أحدث تردد لقناة وناسة على عرب سات

يُمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة في جميع الدول الخليجية عبر القمر الصناعي عرب سات وذلك باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال

لتنزيل قناة وناسة والاستمتاع بها على جهاز الرسيفر الخاص بك من خلال عدة خطوات وتتمثل فيما يلي: