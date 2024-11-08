سلي أولادك ومتعهم بأجمل الأغاني والأناشيد على قناة كراميش بترددها الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

تعرض قناة كراميش مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية المخصصة للأطفال والتي نالت على إعجاب عدد كبير منهم وهذا بسبب احتوائها على الرسوم المتحركة والألوان التي يحبها الأطفال، لهذا أصبحت قناة كراميش الخيار الأول لدى العديد من الأسر العربية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية.

تردد قناة كراميش على النايل سات الجديد 2024

تعتبر قناة كراميش واحدة من القنوات التي يمكن ضبطها بسهولة على القمر الصناعي نايل سات وذلك عن طريق إدخال البيانات التالية:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

جودة القناة: HD و SD.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

تردد قناة كراميش على العرب سات الجديد 2024

حتى يستطيع الأشخاص مشاهدة المحتوى الذي تقدمه قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات، فإنه لابد عليهم من تدوين البيانات التالية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مميزات قناة كراميش

يتساءل العديد من الآباء والأمهات قبل تنزيل قناة كراميش على الجهاز الخاص بهم عن مميزات قناة كراميش، حيث جاءت قائمة مميزات هذه القناة على النحو التالي: