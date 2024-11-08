“هاتف رائع”.. تعرف على مواصفات موبايل هونر HONOR Magic 7 الجديد

الأبعاد والوزن يأتي الهاتف بأبعاد 162.1×75.8×8 مم ووزن 199 جرام .

نظام التشغيل واجهة هونر MagicOS 9 مبنية على Android 15 .

المعالج كم ياتي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت ثماني النواة، مع معالج رسومي هو Adreno 830 .

الشاشة شاشة OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1264×2800 بيكسل جودتها FHD+ .

ومعدل تحديث 120 هيرتز .

بصمة الإصبع Ultra Sonic أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock .

طبقة حماية من نوع Giant rhino glass على الشاشة .

مقاومة للماء والغبار بشهادة IP69 .

الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 .

الكاميرا الخلفية يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9.

أما الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

بينما الأخيرة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي كاميرا Ultra Wide .

الذاكرة الداخلية والرامات الهاتف يأتي بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا او 1 تيرا مع 16 جيجا رام .

تصوير الفيديوهات تدعم الكاميرات الخلفية تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات .

كما تدعم الكاميرات الأمامية تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني .

البطارية يأتي الهاتف ببطارية Silicon Carbon بسعة 5650 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات .

وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات عن طريق USB Type C .

وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات .