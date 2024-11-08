“هاتف رائع”.. تعرف على مواصفات موبايل هونر HONOR Magic 7 الجديد

أطلقت شركة هونر هاتفها الجديد كلياً HONOR Magic 7 بشكل رسمي، فيأتي الهاتف بمواصفات مميزة، الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت ثماني النواة، وشاشة OLED وبمعدل تحديث 120 هيرتز، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية Silicon Carbon بسعة 5650 مللي امبير، وإليكم باقي المواصفات.
مواصفات هاتف HONOR Magic 7
|الأبعاد والوزن
- يأتي الهاتف بأبعاد 162.1×75.8×8 مم ووزن 199 جرام .
|نظام التشغيل
- واجهة هونر MagicOS 9 مبنية على Android 15 .
|المعالج
- كم ياتي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت ثماني النواة، مع معالج رسومي هو Adreno 830 .
|الشاشة
- شاشة OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1264×2800 بيكسل جودتها FHD+ .
- ومعدل تحديث 120 هيرتز .
- بصمة الإصبع Ultra Sonic أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock .
- طبقة حماية من نوع Giant rhino glass على الشاشة .
- مقاومة للماء والغبار بشهادة IP69 .
|الكاميرا الأمامية
- تأتي الكاميرا السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 .
|الكاميرا الخلفية
- يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9.
- أما الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 .
- بينما الأخيرة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي كاميرا Ultra Wide .
|الذاكرة الداخلية والرامات
- الهاتف يأتي بمساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا او 1 تيرا مع 16 جيجا رام .
|تصوير الفيديوهات
- تدعم الكاميرات الخلفية تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات .
- كما تدعم الكاميرات الأمامية تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني .
|البطارية
- يأتي الهاتف ببطارية Silicon Carbon بسعة 5650 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات .
- وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات عن طريق USB Type C .
- وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات .
|الألوان
- ألوان الهاتف الأبيض، الأسود، الرمادي، الأزرق والذهبي .
سعر هاتف HONOR Magic 7
- يأتي هاتف HONOR Magic 7 الجديد في الصين بشكل رسمي بسعر للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 630 دولار أمريكي .
- سعر نسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 700 دولار أمريكي .
- سعر نسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 770 دولار أمريكي .