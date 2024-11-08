الاستعلام عن نتائج المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر المرحلة الأولى والشروط المطلوبة للتسجيل

أسفرت نتائج المقبولين في سكنات عدل 3 في الجزائر للمرحلة الأولى عن اهتمام وزارة الإسكان الجزائرية بتقديم جميع التفاصيل على موقعها الرسمي لبرنامج سكن عدل 3 المخصص للمواطنين المستحقين للدعم السكني وأوضحت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للقبول في البرنامج والحصول على الدعم اللازم سنقوم بعرض كافة التفاصيل والخطوات المتعلقة بنشر نتائج المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر للمرحلة الأولى.

لينك الاستعلام عن نتائج المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر قدمت الوزارة الجزائرية توضيحات حول كيفية الاستفسار عن المقبولين في المرحلة الأولى من البرنامج، وإليك الخطوات مرتبة وفقا لذلك:

ادخل الى الموقع الرسمي لعملية التقديم منصة عدل الجزائريه.

سجل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على خانة تسجيل الدخول

نقوم بالنقر على خانة الخدمات الإلكترونية

نقوم بتقديم مجموعة من الخدمات حيث نختار أيقونة أسماء المقبولين في سكنات عدل 3.

إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم

والنقر على زر الاستعلام

يتم عرض اسم المستخدم إذا كان من بين المقبولين.

شروط التقديم على سكنات عدل 3 الجزائر

لتتمكن من الاستفادة من برنامج السكن الجزائري أوضحت الوزارة الجزائرية عدة شروط لقبولك في برنامج سكن عدل 3، وهذه الشروط تتلخص في ما يلي:

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما

يجب أن تجرى عملية التسجيل عبر المنصة التي توفرها الوزارة الجزائرية للمواطنين.

لا يمتلك المتقدم وحدة سكنية خاص به

عدم أولوية الجواز للمتقدم، سواء كان مطلقا أو أرمل، يتطلب أن يكون أعزبا.

تقديم ما يظهر أن المتقدم قادر على سداد الأقساط المتعلقة بالوحدة السكنية.

يجب أن يكون المتقدم من الجزائر ويحمل الجنسية الجزائرية.

أن يكون هذا هو أول دعم سكني يحصل عليه من الحكومة.

أن يكون الفرد جزائريا ويعيش فيها.

يجب تقديم جميع المستندات والمتطلبات الضرورية للتقديم على سكن عدل 3.

التسجيل في عدل 3 عبر الهاتف في الجزائر